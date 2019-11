Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mühlhausen: Vorfall in der Schützenstraße/Eschelbacher Straße: Busfahrer und Passant mit Hund involviert - Zeugen gesucht

Mühlhausen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Die Beamten des Polizeireviers Wiesloch erhoffen sich zu einem Vorfall, der sich am Montag kurz vor 18 Uhr in der Schützenstraße in Höhe des Anwesens Nr. 17 ereignet hat, Hinweise. Der Fahrer eines SWEG-Linienbusses bog von der Eschelbacher Straße kommend nach links in die Schützenstraße ab; zu diesem Zeitpunkt lief dort ein 63-jähriger Mann mit seinem Hund. Seinen Angaben zufolge kam der "Bus angeschossen", so dass er unvermittelt seinen Hund zurückzog. Aufgrund mehrerer geparkter Autos am Straßenrand musste der Busfahrer abbremsen; der Fußgänger klopfte gegen die Seitenscheibe, um das Gespräch zu suchen, wurde aber sofort von dem Mann beleidigt. Beim Anfahren touchierte der Bus den aus Mühlhausen stammenden Mann, der sich dabei auch leichte Verletzungen zuzog. Er wollte sich selbstständig in ärztliche Behandlung begeben.

Zuhause angekommen informierte er die Wieslocher Polizei.

Bisherige Recherchen nach dem verantwortlichen Busfahrer führten nicht zum Erfolg. Den Vorfall müssten weitere Passanten und auch Fahrgäste des SWEG-Linienbusses mitbekommen haben. Diese werden daher gebeten, Kontakt mit dem Polizeirevier Wiesloch unter Tel.: 06222/57090 aufzunehmen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Ulrike Mathes

Telefon: 0621 174-1106

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell