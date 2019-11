Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: A 6/Gem. Walldorf: Rund 300 Liter Diesel abgezapft

Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Während der 49-jährige Lkw-Fahrer in seiner Kabine schlief, machten sich bislang unbekannte Täter an dem Tank zu schaffen und zapften rund 300 Liter Diesel ab. Am Montagnachmittag parkte der Mann seinen Lastzug auf dem Autobahnparkplatz "Geißheck" (A 6/Gem. Walldorf) und stellte bei Fahrtantritt in der Nacht zum Dienstag kurz vor 4 Uhr den Diebstahl fest. Der Schaden schlägt mit ca. 400 Euro zu Buche. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich mit dem Verkehrskommissariat Walldorf, Tel.: 06227/35826-0, in Verbindung zu setzen.

