Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim: Sinsheimer Bürger fielen auf Betrugsmasche nicht herein...

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

"Hallo Omi bzw. Opi, kennst du mich noch ?"

Mit diesen Worten kontaktierte eine unbekannte Frau am Montagnachmittag zwei Sinsheimer Bürger, die in der General-Sigel-Straße und "In der Kappisau" wohnhaft sind. Die Angerufenen fielen jedoch auf die vermeintliche Enkelin nicht herein und beendeten umgehend die Gespräche.

Eine Rufnummer auf dem Display war nicht angezeigt; beide meldeten die Vorfälle anschließend bei den Beamten des Polizeireviers Sinsheim. Die Kriminalpolizeidirektion hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Ulrike Mathes

Telefon: 0621 174-1106

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell