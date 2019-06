Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Lkrs. Konstanz

Konstanz (ots)

Singen

Gefährliche Körperverletzung unter alkoholisierten Eheleuten

Singen - Am frühen Samstagabend, kurz nach 18 Uhr, musste eine Streife des Polizeireviers Singen, zu einem Ehestreit in die Hauptstraße in Singen, ausrücken. Warum es zu den Streitigkeiten kam, konnten die Beteiligten nicht nennen. Nachdem die Streife zwei Alkoholtests durchgeführt hatte, konnte offenkundig die Ursache im Alkohol gefunden werden. Zum Sachverhalt konnte zweifelsfrei ermittelt werden, dass sich die Frau während des Streits mit einem Brotmesser bewaffnete und mit diesem auf ihren Ehemann zuging. Der Geschädigte konnte eine Verletzung an der Hand vorweisen. Da die Ehefrau auch der Polizei gegenüber immer aggressiver wurde und einem Wohnungsverweis nicht nachkam musste sie schlussendlich in Gewahrsam genommen werden, um ihren Rausch auf dem Revier auszuschlafen.

Stockach

Unkonventionelle Art um an Geld zu gelangen

Stockach - Bislang unbekannte Täterschaft versuchte im Zeitraum von Freitagabend ca. 19 Uhr bis Samstagmorgen ca. 08:30 Uhr, eine Schutztüre eines Geldautoamten in Stockach in der Schillerstraße aufzubrechen.

An Geld gelangte die Täterschaft nicht. Dafür entstand Sachschaden zwischen 3000,-- bis 4000,-- Euro. Zeugen die verdächtige Personen beobachtet haben mögen sich beim Polizeirevier Stockach, unter der Telefonnummer 07771 93910, melden.

Konstanz

Diebstahl von Fahrrädern

Konstanz - Ein Notruf erreichte die Polizei in Konstanz am Sonntagmorgen gegen 05 Uhr. Eine Zeugin konnte mehrere Personen beobachten, wie sie vor dem Gebäude Mainaustraße 41 ein Fahrrad entwendeten. Durch eine sofort eingeleitet Fahndung konnten die Diebe auf dem Salzberg in Konstanz festgestellt werden. Die vierköpfige Personengruppe führte die Fahrräder mit sich mit. Alle gaben übereinstimmend an, dass sie auf dem Heimweg, die nicht verschlossenen Fahrräder mitgenommen hätten, um schneller voran zu kommen. Die Fahrräder wurden an die Diebstahlsorte zurück verbracht. Die Beschuldigten müssen nun mit einer Anzeige bei der Staatsanwaltschaft Konstanz rechnen.

Konstanz

Gefährliche Körperverletzung

Konstanz - Zu einer gefährlichen Körperverletzung musste eine Streife des Polizeireviers Konstanz am Sonntagmorgen, kurz nach 05 Uhr, ausrücken. Auf dem Parkplatz einer Diskothek in der Max-Stromeyer-Straße sprang ein 32-jähriger alkoholisierter Mann, seinem ebenfalls erheblich alkoholisiertem 41-jährigem Kontrahenten, ohne jegliche Vorwarnung in den Rücken, so dass dieser zu Boden fiel und sich mehrere Schürfwunden zuzog. Damit war der Angriff für den Täter aber noch nicht beendet. Erst nachdem der Beschuldigte seinem, am Boden liegenden Opfer, noch zwei Mal mit dem Füßen in Richtung des Kopfes trat, wobei zumindest ein Schlag den Kopf traf, nahm dieser von weiteren Angriffen abstand.

Der Verletzte wurde mittels eines Rettungswagens ins Klinikum Konstanz verbracht um ärztlich behandelt zu werden.

Konstanz

Psychisch auffällige Person täuscht Straftat vor

Konstanz - Am Sonntagmorgen, kurz nach 02 Uhr, informierte eine männliche Person über Notruf das Führungs- und Lagezentrum in Konstanz darüber, dass in einem Hotel am Obermarkt in Konstanz ein Schuss gefallen sei. Weiterhin teilte der 49-jährige mit, dass auch er von dem vermeintlichen Täter, welcher eine Langwaffe mit sich führe, in dergestalt bedroht wurde, als dass dieser ihm gegenüber äußerte, ihn "abzuknallen".

Die Tatörtlichkeit wurde unverzüglich mit einer Vielzahl von Streifenbesatzungen aufgesucht. Vor Ort konnte der Mitteiler vor dem Hotel angetroffen werden. Abermals bestätigte er seine Angaben. Ein mittlerweile ausgelöster Brandalarm in dem besagten Hotel sorgte zusätzlich für Aufregung. Alle Hotelgäste verließen das Domizil, welches im Anschluss durch die Kräfte der Polizei durchsucht wurde.

Abschließend musste festgestellt werden, dass der leicht alkoholisierte Mitteiler wohl einer psychischen Krankheit unterliegt und den Sachverhalt frei erfunden hatte. Eine Meldung an die Staatsanwaltschaft wird gefertigt.

Rückfragen bitte an:



POK Markus Schmidt



Polizeipräsidium Konstanz

Telefon: 07531 - 995 3355

E-Mail: konstanz.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell