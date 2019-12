Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Sachbeschädigung durch Graffiti - Tag: BASK

Obrigheim-Mühlheim (ots)

In der Nacht von Samstag, den 07.12.2019 auf Sonntag, den 08.12.2019 hat ein unbekannter Täter die Rückseite der Grundschule in Mühlheim mit Graffiti beschmiert. Aufgrund der abgelegenen und für die Öffentlichkeit eher unbedeutenden Örtlichkeit und der Qualität der Tags ist davon auszugehen, dass es sich um einen ortsansässigen Täter handelt, der die Örtlichkeit zum Üben nutzt. Es wurden entsprechende szenetypische Spraydosen sichergestellt, so dass davon auszugehen sein dürfte, dass der Täter bei seiner Tat gestört wurde und die Dosen deshalb zurücklassen musste.

Es wurde folgendes Tag verwendet: BASK

Polizeipräsidium Rheinpfalz

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

Polizeiinspektion Grünstadt

