Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Einbruchdiebstahl mit hohem Schaden

Haßloch (ots)

In der Zeit von Samstag, 07.12.2019, 19.30 Uhr, bis Sonntag, 08.12.2019, ca. 12.00 Uhr, kam es bei einem Motorradhändler in der Hans-Böckler-Straße zu einem schadensträchtigen Einbruchdiebstahl. Bislang unbekannte Täter hebelten mit brachialer Gewalt die Eingangstür des Geschäftes auf und entwendeten 10 hochwertige Motorräder der Marke BMW mit den dazugehörigen Originalschlüsseln. Des Weiteren wurden noch hochwertige Motorradbekleidung und Motorradhelme entwendet. Auf dem Parkplatz des Motorradhändlers wurden zudem an zwei geparkten PKW die hinteren Kennzeichen gestohlen. Der Gesamtschaden beläuft sich nach erster Schätzung auf ca. 325.000 Euro. Personen, die sachdienliche Angaben machen können werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Haßloch unter der Telefonnummer 06324-9330 oder per Mail, pihassloch@polizei.rlp.de, in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Haßloch

06324-933-0

pihassloch@polizei.rlp.de



