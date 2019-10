POL-LB: Altdorf: zwei Fußgänger bei Unfall leicht verletzt; Holzgerlingen: BMW zerkratzt und Unfallflucht; Sindelfingen: PKW beschädigt

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Altdorf: zwei Fußgänger bei Unfall leicht verletzt

Zwei leicht verletzte Fußgänger forderte ein Unfall, der sich am Mittwoch gegen 15.15 Uhr in der Bachstraße in Altdorf ereignete. Ein 55 Jahre alter Citroen-Fahrer fuhr zunächst die Hildrizhauser Straße in Richtung Hildrizhausen entlang und wollte an der Kreuzung mit der Bachstraße nach links in diese abbiegen. Vermutlich übersah er hierbei zwei 80 und 84 Jahre alte Fußgänger, die die Bachstraße queren wollten. In der Folge kam es zu einem Zusammenstoß. Die beiden Senioren wurden anschließend vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf etwa 200 Euro belaufen.

Holzgerlingen: BMW zerkratzt

Nahezu die gesamte Beifahrerseite eines BMW zerkratzte ein bislang unbekannter Täter, der zwischen Dienstag 16.00 Uhr und Mittwoch 07.40 Uhr im Amselweg in Holzgerlingen sein Unwesen trieb. Der hinterlassene Sachschaden wurde auf rund 2.000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt der Polizeiposten Holzgerlingen unter Tel. 07031/41604-0 entgegen.

Holzgerlingen: Unfallflucht

Auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarkts in der Hohenzollernstraße in Holzgerlingen verübte am Mittwoch gegen 21.00 Uhr ein noch unbekannter Fahrzeuglenker eine Unfallflucht. Mehrere Zeugen konnten beobachten, wie der PKW-Lenker rückwärts ausparkte und gegen einen VW stieß, der gegenüber geparkt war. Der Unbekannte stieg aus, begutachtete die Autos und fuhr dann jedoch davon. Der Unfallverursache soll mit einem silbernen PKW unterwegs gewesen sein. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2.500 Euro. Weitere Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031/13-2500, zu melden.

Sindelfingen: PKW beschädigt

Einen Sachschaden von rund 1.000 Euro verursachte ein noch unbekannter Täter, der zwischen Dienstag 23.45 Uhr und Mittwoch 12.00 Uhr in der Batschkaer Straße in Sindelfingen randalierte. Der Unbekannte zerstach zwei Reifen eines geparkten Audi, riss das hintere Kennzeichen aus der Halterung und ließ es dann verbogen zurück. Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Sindelfingen, Tel. 07031/697-0, in Verbindung zu setzen.

