Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Steinenbronn: Unfall auf der K 1051; Böblingen: trotz Fahrverbot in Unfall verwickelt und PKW-Scheibe eingeschlagen

Ludwigsburg (ots)

Steinenbronn: Unfall auf der K 1051

Vermutlich weil sie sich alkoholisiert hinter das Steuer ihres Fahrzeugs gesetzt hatte, war eine 39-jährige VW-Fahrerin am Mittwoch gegen 21.20 Uhr auf der Kreisstraße 1051 zwischen Steinenbronn und Waldenbuch an einem Unfall beteiligt. Die Frau kam, als sie in Richtung Waldenbuch unterwegs war, nach links von der Fahrbahn ab, fuhr über eine angrenzende Wiese und kollidierte dann mit einer Baumreihe. Die alarmierte Polizei stellte während der Unfallaufnahme Atemalkohogeruch bei der 39-Jährigen fest. Ein Atemalkoholtest verlief positiv, worauf sie eine freiwillige Blutentnahme durchführte. Die Frau erlitt leichte Verletzungen und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Zur Bergung des Fahrzeugs blieb die K 1051 bis gegen 23.45 Uhr gesperrt. Der VW war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Es entstand ein Gesamtsachschaden von etwa 16.000 Euro.

Böblingen-Dagersheim: trotz Fahrverbot in Unfall verwickelt

Trotz eines bestehenden einmonatigen Fahrverbots und vermutlich unter der Einwirkung von Betäubungsmitteln nahm ein 44 Jahre alter Mann am Mittwochvormittag in Dagersheim am Straßenverkehr teil und war prompt in einen Unfall verwickelt. Gegen 11.20 Uhr touchierte der 44-jährige VW-Lenker im Steinmäuerleweg beim Rückwärtsausparken einen Smart und machte sich anschließend davon. Ein noch unbekannter Zeuge hatte den Unfall jedoch beobachtet und in einem nahegelegenen Geschäft Bescheid gesagt. Durch Mitarbeiter des Geschäfts war dann wiederum die zurückgekehrte Smart-Fahrerin informiert worden. Im weiteren Verlauf kehrte auch der VW-Lenker an den Unfallort zurück. Die ersten Ermittlungen der Polizei vor Ort ergaben schließlich, dass der 44-Jährige aufgrund eines Fahrverbots ohne Fahrerlaubnis gefahren war. Da die Beamten Anzeichen für eine Betäubungsmitteleinwirkung feststellten, führte der 44-Jährige einen Drogenvortest durch, der positiv verlief. Hierauf unterzog er sich freiwillig einer Blutentnahme. Sein Führerschein wurde darüber hinaus beschlagnahmt. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro. Das Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031/13-2500, bittet nun den Zeugen, sich zu melden.

Böblingen: PKW-Scheibe eingeschlagen

Am Mittwoch schlug ein noch unbekannter Täter zwischen 07.50 Uhr und 17.15 Uhr die Heckscheibe eines Nissan ein, der in der Hanns-Klemm-Straße in Böblingen stand. Der entstandene Sachschaden wurde auf einen dreistelligen Betrag geschätzt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031/13-2500, in Verbindung zu setzen.

