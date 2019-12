Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rees - Unfallflucht

Brauner 1er BMW beschädigt

Rees-Haldern (ots)

Am Samstag (14. Dezember 2019) beschädigte ein unbekannter Autofahrer einen braunen 1er BMW. Der Unfall kann entweder zwischen 14:00 und 15:15 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Klosterstraße passiert sein, oder auf dem Parkplatz eines Discounters an der Bahnhofstraße. Es entstand ein Schaden am hinteren Stoßfänger. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich darum zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizei Emmerich unter 02822 7830. (cs)

