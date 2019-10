Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Mini bleibt nach Unfall auf Dach liegen.

Bild-Infos

Download

Bad Oeynhausen (ots)

Eine Bad Oeynhausenerin verlor am Freitagmittag in Werste die Kontrolle über ihr Auto. Infolge des Unfalls überschlug sich das Auto. Die Seniorin verletzte sich und wurde mittels Rettungswagen zur Behandlung dem Krankenhaus Bad Oeynhausen zugeführt. Am Auto entstand Totalschaden.

Die 73-Jährige befuhr gegen 13.45 Uhr die Ringstraße in Richtung Kirchbreite. Vermutlich aufgrund akuter gesundheitlicher Probleme verlor sie die Kontrolle über das Fahrzeug. Der Wagen geriet ins Schleudern und kam nach rechts von der Straße ab. Hier prallte der Mini gegen einen Straßenbaum, überschlug sich, und kam mitten auf der Straße auf dem Dach zum Halten. Der Baum wurde bei dem Unfall erheblich beschädigt. Das Auto musste geborgen und abgeschleppt werden. Den Sachschaden taxiert an auf rund 10.000 Euro.

