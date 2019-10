Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Aufmerksame Zeugin verfolgt Ladendieb

Minden-Meißen (ots)

Am 12.10.2019, gegen 10:00 Uhr, kam es zu einem Ladendiebstahl in einem Supermarkt in Meißen. Der Täter flüchtete mit einem Fahrrad vom Gelände des Supermarktes. Dieses fiel einer aufmerksamen Autofahrerin auf. Sie verfolgte den Fahrradfahrer mit ihrem Pkw. Auf der Flucht schnitt der Täter mit seinem Fahrrad den Pkw der Zeugin, wobei es zu einem Zusammenstoß kam. Der Fahrradfahrer setzte seine Flucht fort und konnte entkommen.

Die Autofahrerin konnte Bilder von dem flüchtigen Täter fertigen. Anhand dieser konnte der Täter kurze Zeit später im Bereich Neesen durch die eingesetzten Beamten angetroffen und festgenommen werden.

