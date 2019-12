Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Rösrath/Overath - Zwei Einbrüche am helllichten Tag

Rösrath/Overath (ots)

Am Montag (02.12.) brachen unbekannte Täter tagsüber zwischen 06:30 Uhr - 17:15 Uhr in ein Einfamilienhaus in Rösrath in der Straße Siefen ein und entwendeten unter anderem Schmuck und Tabak. Bei dem Einbruch wurde eine Scheibe beschädigt.

Ebenso am Montag versuchten unbekannte Täter zwischen 12:00 Uhr - 19:00 Uhr in ein Einfamilienhaus in Overath in der Stettiner Straße einzubrechen. Hier blieb es bei dem Versuch; die Täter beschädigten eine Tür und verließen den Tatort in unbekannte Richtung.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei RheinBerg unter der Rufnummer 02202 205-0 entgegen. (ma)

