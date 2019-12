Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Wermelskirchen - Einbruch in einen Hotelbetrieb

Bild-Infos

Download

Wermelskirchen (ots)

Unbekannte Täter haben in der Nacht von Sonntag auf Montag (02.12.) die Eingangstür zu einem Hotel in der Hauptstraße in Wermelskirchen-Dhünn aufgetreten und dabei stark beschädigt. Im Küchenbereich haben sie anschließend einen Zigarettenautomaten aufgebrochen und eine unbekannte Menge an Zigarettenpackungen entwendet. Zudem haben sie aus einer Geldkassette einen Bargeldbetrag im unteren vierstelligen Bereich gestohlen. Der Erkennungsdienst wurde für eine Spurensicherung angefordert. Wer Hinweise zu dieser Tat geben kann, wendet sich bitte an die Polizei unter 02202 205-0. (ct)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis

Pressestelle

Telefon: 02202 205 120

E-Mail: pressestelle.rheinisch-bergischer-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell