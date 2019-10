Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Polizei bittet um Hinweise zu Unfallverursacher

Bad Oeynhausen (ots)

Nach einem Verkehrsunfall vom Mittwoch in der Detmolder Straße bitten die Ermittler des Verkehrskommissariats um Hinweise zu einem Fahrzeugführer.

Als ein 34-Jähriger aus Spenge am Mittwoch um 9.45 Uhr zu seinem gegen 9.15 Uhr vor einer Baustelle zwischen den Straßen "Im Meierdreh" und "Pohlmanns Weg" geparkten weißen VW Crafter zurückkehrte, bemerkte er eine Beschädigung an der Fahrerseite. Die Ermittler vermuten, dass ein unbekannter Fahrzeugführer in Fahrtrichtung Vlotho die Detmolder Straße befuhr und dabei zu nah an den halbseitig auf dem Gehweg stehenden Transporter geraten war, sodass er diesen mit seinem Außenspiegel touchierte.

Hinweise zu dem Unfallverursacher werden unter Telefon (05731) 2300 von den Ermittlern entgegengenommen.

