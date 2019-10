Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Polizei erwischt Jugendliche mit gestohlenem Motorroller

Espelkamp, Rahden (ots)

Den richtigen Riecher hatte eine Streifenwagenbesatzung bei der Routinekontrolle von zwei Jugendlichen, die einen gestohlenen Motorroller mit sich führten.

Als die Beamten die zwei Rahdener (13, 15) am Dienstag um kurz vor 13 Uhr an der Isenstedter Straße einen Motorroller schiebend antrafen, entschieden sie sich, die Jugendlichen zu kontrollieren. Dabei gaben diese zunächst vor, sich das Zweirad von einem Freund ausgeliehen zu haben. Eine Abfrage der Fahrgestellnummer und des Kennzeichens brachte die Beamten hingegen auf die richtige Spur, dass das Gefährt tags zuvor in der Eisenbahnstraße am Rahdener Bahnhof gestohlen worden war. Da sich die Heranwachsenden zunächst mit Angabe falscher Personalien aus der Affaire ziehen wollten, brachten die Einsatzkräfte die Beiden zurück in die Obhut ihrer Eltern. Es wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Der Roller wurde sichergestellt.

