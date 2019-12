Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar vom 18.12.2019

Goslar (ots)

Diebstahl in Schule

Goslar. Einem 10-jährigen Kind wurde durch eine bislang unbekannte Person, vermutlich eine Mitschülerin oder ein Mitschüler, das Smartphone aus der Jacke entwendet. Der Tatzeitraum in einem Schulzentrum in der Baßgeige wurde auf Dienstag, zwischen 11.35 Uhr und 13.10 Uhr, angegeben. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei Goslar unter 05321-339-0 entgegen.

Diebstahl

Hahnenklee. Einem 41-jährigen Goslarer wurden 160 EUR aus seiner Geldbörse entwendet. Diese hatte er bei Arbeiten in einer Kinder- und Jugendeinrichtung im Emmas-Ruh-Weg am 16.12.2019 abgelegt. Die Geldbörse wurde einen Tag später aufgefunden ohne das enthaltene Bargeld. Hinweise nimmt die Polizei Goslar unter 05321-339-0 entgegen.

Trickdiebstahl

Goslar. Eine bislang unbekannte Frau kaufte in einem Bekleidungsgeschäft in der Breiten Straße Waren von geringem Wert und machte den Anschein diese mit einem 50 EUR-Schein bezahlen zu wollen. Die Frau entschied sich jedoch um, bezahlte mit Kleingeld und verwickelte den Angestellten in ein Gespräch und bat ihn den 50 EUR-Schein in 5 EUR-Scheine zu wechseln. Hierbei händigte sie ihm den 50 EUR-Schein nicht aus und verließ den Laden mit dem gewechselten Geld. Die Frau wurde durch den Angestellten als unscheinbar beschrieben, etwa 165-170 cm groß und in Begleitung eines Kindes. Zeugen, die am Dienstag, gegen 12.00 Uhr, etwas bemerkt haben und Hinweise auf die Identität der Frau geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Goslar unter 05321-339-0 in Verbindung zu setzen.

Feuermelder betätigt und Tür beschädigt

Liebenburg. Ein 27-jähriger Mann wurde von der Station einer psychiatrischen Einrichtung verwiesen, weil er widerrechtlich den Feuermelder betätigte, da er mit den Maßnahmen der Klinik nicht einverstanden war. Als er sich um eine reguläre Wiederaufnahme kümmern sollte, warf er einen Stein an die gläserne Eingangstür und flüchtete. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 800 EUR. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Mit 1,98 Promille ins Polizeigewahrsam

Goslar. Am Montagnachmittag pöbelte ein 32-jähriger Mann aus Schladen mehrere Kunden eines Supermarktes in der Dr.-Wilhelm-Kempe-Str. an. Einem Platzverweis durch den Sicherheitsdienst kam er nicht nach, sodass er durch die Polizei Goslar zur Ausnüchterung in Gewahrsam genommen werden musste. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,98 Promille.

Holzhausen, POK

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Goslar

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit



Telefon: 05321/339104

E-Mail: pressestelle@pi-gs.polizei.niedersachsen.de



Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell