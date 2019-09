Polizei Homberg

POL-HR: Homberg: Unbekannter Exhibitionist zeigt sich Joggerin

Homberg (ots)

Homberg Exhibitionist zeigt sich Joggerin Tatzeit: 09.09.2019, 08:20 Uhr Ein unbekannter Mann zeigte heute Morgen im Mühlhäuser Feld einer Joggerin sein entblößtes Glied. Die Frau joggte auf einem asphaltierten Feldweg im Mühlhäuser Feld, zwischen der Bundesstraße B 254 und der Landstraße nach Mühlhausen, als ihr ein Mann nachpfiff und durch winken auf sich aufmerksam machte. Der Mann befand sich auf einem geschotterten Feldweg oberhalb eines angrenzenden Feldes. Als die Joggerin zu ihm schaute, bemerkte sie, dass er dort mit heruntergelassener Hose stand und an seinem Glied manipulierte. Im Anschluss setzte sich der Mann in sein neben ihm stehenden grauen Mercedes A-Klasse und fuhr mit diesem davon. Der Mercedes soll ein Kasseler Kennzeichen haben. Von dem unbekannten Mann liegt folgende Beschreibung vor: Er ist ca. 40 - 60 Jahre alt, ca. 90 Kilo schwer und er hat kurze helle Haare. Zur Tatzeit trug er eine rote Windjacke. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell