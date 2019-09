Polizei Homberg

POL-HR: Schwalmstadt-Treysa: Diebe stehlen ca. 70 Einkaufswagen von Lebensmittelmarkt

Homberg (ots)

Schwalmstadt-Treysa Diebstahl von Einkaufswagen Tatzeit: 31.08.2019 bis 06.09.2019 Mindestens 70 Einkaufswagen stahlen unbekannte Täter von einem Lebensmittelmarkt "An der Vogelsangmühle" Die Täter hatten die Einkaufswagen auf unbekannte Weise aus den Sammelunterständen entwenden und abtransportiert. Für den Abtransport dürften die Täter ein größeres Fahrzeug eingesetzt haben. Der Wert der entwendeten Einkaufswagen beträgt 10.500,- Euro. Hinweise bitte an die Polizei in Schwalmstadt, unter Tel.: 06691-9430 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

