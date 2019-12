Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar vom 19.12.2019

Goslar (ots)

Versuchter Einbruch

Goslar. Unbekannte Täter versuchten in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch erfolglos in ein Optiker-Geschäft in der Fischemäkerstraße einzudringen. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 200 EUR. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei Goslar unter 05321-339-0 entgegen.

Luftballons ohne Genehmigung verkauft

Goslar. Bei einem 50-jährigen Salzgitteraner musste gestern auf dem Weihnachtsmarkt festgestellt werden, dass er ohne Genehmigung Luftballons verkaufte. Der Verkauf wurde zunächst untersagt. Dem Mann wurde erläutert, dass er sich an die Stadt Goslar zwecks einer Genehmigung wenden muss.

Mögliche Verkehrsunfallflucht

Goslar. Eine Verkehrsteilnehmerin erscheint auf hiesiger Dienststelle und gibt an, dass sie am Mittwoch gegen 11.00 Uhr einen Pkw im Bereich des Schäfereiweges touchiert habe. Auf Grund der unzureichenden Angaben der Frau, konnte bislang kein Unfallgeschädigter ermittelt werden. Hinweise nimmt die Polizei Goslar unter 05321-339-0 entgegen.

Zeugenaufruf zu einer Verkehrsunfallflucht

Bereits am 10.12.2019, gegen 17.30 Uhr, befuhr eine Sattelzugmaschine mit Auflieger den rechten Fahrstreifen der B6 von Bad Harzburg in Richtung Goslar. Eine geladene und nicht ausreichend gesicherte Metallstrebe fiel seitlich vom Auflieger. Insgesamt fuhren 5 Fahrzeuge in de Strebe und wurden leicht beschädigt. Hinweise auf den möglicherweise aus dem europäischen Ausland kommenden Lkw nimmt die Polizei Goslar unter 05321-339-0 entgegen.

Holzhausen, POK

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Goslar

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit



Telefon: 05321/339104

E-Mail: pressestelle@pi-gs.polizei.niedersachsen.de



Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell