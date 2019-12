POL-GS: Pressemeldung zu Beleuchtungskontrollen in Goslar

Polizeiinspektion Goslar

Beleuchtungskontrollen in Goslar

Durch die Verfügungseinheit und den Verkehrssicherheitsberater (VSB) der Polizei Goslar wurden an zwei Tagen in der Woche kleine Beleuchtungskontrollen in der Danziger Straße durchgeführt.

Ralf Buchmeier (VSB) zeigte sich erfreut über die "Beleuchtungsmoral" der Goslarer: "Lediglich fünf, von 25 kontrollierten Radfahrern waren ohne Beleuchtung unterwegs. Die Kontrollen werden auch im nächsten Jahr in den entsprechenden dunklen Morgenstunden durchgeführt."

