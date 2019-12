Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Nötigung im Straßenverkehr/ Körperverletzung/ Beleidigung

Zweibrücken (ots)

Am 30.11.2019 kam es auf dem Parkplatz des Fashion Outlet Centers zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Verkehrsteilnehmern. Vorangegangen war eine Nötigung im Straßenverkehr auf der BAB 8, bei der ein Fahrzeugführer mehrfach das vor ihm fahrende Fahrzeug durch dichtes Auffahren bedrängt hatte. Anschließend überholte der Drängler das vor ihm fahrende Fahrzeug und bremste den nun hinter sich fahrenden Fahrzeugführer aus, da dieser ihm beim Überholen den Mittelfinger zeigte. Nun überholte der ausgebremste Fahrzeugführer verbotswidrig das vor ihm fahrende Fahrzeug auf der rechten Fahrspur. Da beide Fahrzeugführer auf dem Weg zum Fashion Outlet Centers waren, traf man sich auf dem dortigen Parkplatz wieder. Hier kam es zu einem Handgemenge, bei welchem der Drängler seinem Kontrahenten an das Bein sowie an den Außenspiegel des Fahrzeuges trat. Durch die eingesetzten Beamten konnten die Streitparteien vor Ort getrennt und entsprechende Strafanzeigen gefertigt werden.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de).

