Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Presseerstmeldung Wohnungsbrand

Pirmasens (ots)

Am 30.11.2019 kam es zur Mittagszeit in der Hohmärtelstraße in Pirmasens aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Brand in einer Wohnung. Dabei wurde die Wohnungsinhaberin tödlich verletzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen bezüglich der Brandursache aufgenommen.

