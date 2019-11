Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Zweibrücken - Diebstahl im Nike Store

Polizeiinspektion Zweibrücken (ots)

Am 29.11.2019 gegen 19:30 Uhr beobachtete der Ladendetektiv des Outlet Centers wie drei Jugendliche 4 Paar Sportschuhe im Nike Store entwendeten. Nach Hinzuziehen der Polizei stellte sich heraus, dass es sich bei den Personen um einen Jungen im Alter von 11 Jahren sowie um einen 16-jährigen Jugendlichen und einen 20-Jährigen Mann handelte. Durch den Ladendetektiv wurde mitgeteilt, dass zunächst der 16-Jährige ein Paar Sportschuhe im Wert von 105 Euro in seine Einkaufstasche legte und anschließend den Laden verließ ohne die Ware zu bezahlen. Im Anschluss taten es ihm der 11-Jährige und der 20-Jährige nach und entwendeten weitere drei Paar Nike Sportschuhe. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 470 Euro.

Polizeiinspektion Zweibrücken

Telefonnummer 06332/9760

pizweibruecken@polizei.rlp.de

oder

Polizeidirektion Pirmasens

Telefon: 06331-520-0

www.polizei.rlp.de/pd.pirmasens



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell