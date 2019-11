Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Zweibrücken - Unfall unter Alkoholeinfluss

Polizeiinspektion Zweibrücken (ots)

Am 29.11.2019 gegen 18:05 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall in dem Kreisverkehr Europa Allee / L480. Von Frankreich kommend befuhren ein Hyundai und ein Porsche nebeneinander die Europa Allee in Fahrtrichtung L480 und fuhren etwa zeitgleich in den zweispurigen Kreisverkehr ein. Als der 65-jährige Fahrer des Porsche im Kreisverkehr auf den rechten Fahrstreifen wechseln wollte, übersah er den neben sich fahrenden Hyundai und es kam zum Zusammenstoß. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 4000 Euro. Außerdem konnte bei dem Fahrer des Porsche Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,78 Promille. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt und es kommt eine Strafanzeige auf ihn zu.

