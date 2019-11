Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Erneuter Zigarettenautomatenaufbruch

Schmalenberg (ots)

Am Mittwochmorgen konnte in der Hauptstraße in Schmalenberg ein aufgebrochener Zigarettenautomat festgestellt werden. Der Automat war gewaltsam im Bereich des Geldscheineinzugs aufgehebelt worden. Die Geldkassette konnte so entwendet werden. Das Münzgeld, sowie die Zigaretten selbst wurden von dem oder den Tätern nicht angerührt. Vermutlich steht die Tat in Zusammenhang mit Automatenaufbrüchen in Geiselberg und Waldfischbach. Eine genaue Schadenshöhe ist in allen drei Fällen noch nicht bekannt. Die Polizei in Waldfischbach-Burgalben sucht Zeugen, die even-tuell Täterhinweise geben können.

