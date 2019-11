Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Frau bei Unfall auf Kundenparkplatz leicht verletzt

Waldfischbach-Burgalben (ots)

Am Donnerstagmorgen kam es auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Welschstraße in Waldfischbach-Burgalben zu einem Verkehrsunfall bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Eine Pkw-Fahrerin parkte auf dem Parkplatz rückwärts aus. Hierbei übersah sie eine Passantin, die gerade an ihrem Auto vorbeilief. Es kam zu einem leichten Zusammenstoß zwischen Pkw und Passantin, wodurch diese zu Boden stürzte. Aufgrund ihrer Verletzungen musste die Frau ärztlich versorgt werden. Am Pkw entstand kein Sachschaden.

