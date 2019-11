POL-PDPS: Nach Unfall abgehauen

Polizeidirektion Pirmasens

Am Donnerstag, gegen 08.50 Uhr, befuhr ein 58-jähriger Fahrzeugführer mit seinem Lkw der Marke Scania die L 486 von Salzwoog kommend in Richtung Lemberg. Ihm kam ein weißer Lkw mit Pritsche entgegen, dessen Fahrer zu weit in der Fahrbahnmitte fuhr, so dass der Pritschenwagen beim Passieren des Scania dessen Außenspiegel touchierte und beschädigte. Der Fahrer des Pritschenwagens setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizei Dahn unter Tel. 06391-9160 in Verbindung zu setzen.

