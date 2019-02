Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Vermisster Jugendlicher ist wieder da

Recklinghausen (ots)

Rund eine Woche nach seinem Verschwinden ist der vermisste Leon R. aus Marl wieder aufgetaucht. Der 17-Jährige kam am Donnerstagabend zur Polizeiwache. Zuletzt hatte er sich in Düsseldorf aufgehalten. Die Vermisstenfahndung hat sich hiermit erledigt. Wir bitten insbesondere das Foto des Jugendlichen zu löschen. Außerdem bedanken wir uns an dieser Stelle für die Mithilfe der Bevölkerung bei der Suche.

