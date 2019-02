Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Unfallfluchten

Recklinghausen (ots)

Bottrop:

Auf der Gladbecker Straße wurde in der Nacht auf Donnerstag, gegen 0.15 Uhr, ein schwarzer Opel Corsa beschädigt. Die Fahrerin saß während der Unfallflucht in ihrem Auto. Der Verursacher fuhr davon. Er soll in einem grauen PKW mit MK (Märkischer Kreis) unterwegs gewesen sein. Der Fahrer konnte wie folgt beschrieben werden: etwa 50 Jahre alt, graue Haare, Bart. Bei der Unfallflucht entstand rund 1.000 Euro Schaden.

