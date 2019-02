Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Einbrüche

Recklinghausen (ots)

Dorsten:

In eine Schule an der Bismarckstraße ist in der Nacht zu Donnerstag eingebrochen worden. Unbekannte hatten das Fenster eines Büros aufgehebelt und sind eingestiegen. In der Schule haben sie noch weitere Türen aufgebrochen und die Räume durchsucht. Dann flüchteten sie unerkannt. Ob sie etwas mitgenommen haben, steht noch nicht fest.

Waltrop:

Durch eine eingeschlagene Scheibe gelangten Einbrecher in der Nacht zu Donnerstag in eine Gaststätte an der Riphausstraße. Sie durchsuchten die Räume und flüchteten unerkannt. Ob sie etwas mitgenommen haben, muss noch geklärt werden.

Castrop-Rauxel:

Mit Bargeld und Schmuck entkamen Einbrecher, die am Donnerstagmorgen in eine Wohnung an der Wartburgstraße eingedrungen sind. Die Unbekannten hatten die Wohnungstür aufgehebelt und hatten die Zimmer durchsucht. Sie entkamen mit der Beute.

