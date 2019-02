Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Juwelier überfallen

Recklinghausen (ots)

In Dorsten ist am Mittwochabend ein Juwelier am Orthöver Weg überfallen worden. Zwei Männer stürmten um kurz vor 18.00 h in das Geschäft und bedrohten den 52-jährigen Inhaber mit einer Schusswaffe. Dann drängten sie ihn in einen Nebenraum. Dort musste sich der Mann auf einen Stuhl setzen. Einer der Täter bedrohte ihn mit der Waffe. Der andere nahm sich Geld und Uhren. Dann flüchteten beide. Bei dem Überfall waren die Männer maskiert. Sie hatten beide Kapuzen auf und ein Tuch oder einen Schal vor dem Mund. Trotz Fahndung konnten die Räuber entkommen. Der Juwelier erlitt einen Schock.

Zeugen werden gebeten, sich beim Fachkommissariat zu melden (0800 2361 111).

