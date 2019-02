Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Unfallfluchten mit Sachschaden

Recklinghausen (ots)

Castrop-Rauxel

In der Zeit von Dienstag, 20.30 Uhr bis Mittwoch, 1 Uhr, fuhr der Fahrer eines unbekannten Autos auf dem Westring, Höhe Bladenhorster Straße eine Ampel und ein Verkehrszeichen an. Dabei entstand 1.000 Euro Sachschaden. Der Verursacher flüchtete.

Recklinghausen

Auf dem Parkplatz eines Baumarktes an der Herner Straße fuhr der Fahrer eines unbekannten Fahrzeugs am Dienstag, in der Zeit von 10.30 bis 11 Uhr, einen geparkten silberfarbenen A-Klasse Mercedes an und flüchtete. Am Mercedes entstand 1.200 Euro Sachschaden.

Ebenfalls 1.200 Euro Sachschaden entstand bei einer Unfallflucht auf der Douaistraße am Dienstag, in der Zeit von 13 bis 16.45 Uhr. Hier fuhr der Fahrer eines unbekannten Fahrzeugs einen geparkten schwarzen 3eer BMW an und flüchtete. Spuren deuten daraufhin, dass das verursachende Fahrzeug rot gewesen sein dürfte.

Waltrop

Dienstag, in der Zeit von 14 bis 15.30 Uhr, fuhr der Fahrer eines unbekannten Fahrzeugs auf dem Parkplatz eines Fitness-Studios an der Leveringhäuser Straße einen geparkten schwarzen C-Klasse Mercedes an und flüchtete. Am Mercedes entstand 1.000 Euro Sachschaden.

Bottrop

Mittwoch, in der Zeit von 9.45 bis 10.30 Uhr, fuhr der Fahrer eines unbekannten Fahrzeugs einen am Fahrbahnrand der Osterfelder Straße geparkten roten Mercedes Sprinter an. Dabei entstand 1.000 Euro Sachschaden. Der Verursacher flüchtete.

Haltern am See

Der Fahrer eines unbekannten Fahrzeugs fuhr in der Zeit von Montag, 12.40 bis Dienstag, 11 Uhr, einen an der Strandallee geparkten roten Opel Astra an und verursachte dadurch einen Schaden von 1.000 Euro. Er fuhr weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Gladbeck

In der Zeit von Montag, 17 Uhr bis Dienstag, 18 Uhr, fuhr der Fahrer eines unbekannten Fahrzeugs auf der Straße Grüner Weg einen geparkten blauen Skoda Yeti an. Dabei wurde dieser vorne links beschädigt. Der Schaden wird auf 1.000 Euro geschätzt. Der Verursacher flüchtete.

Hinweise erbitten die zuständigen Verkehrskommissariate in Gladbeck (für die Städte Bottrop, Haltern am See und Gladbeck) und Herten (für die Städte Castrop-Rauxel, Recklinghausen, Waltrop) unter Tel. 0800/2361 111.

