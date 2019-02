Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Ein- und Aufbrüche

Recklinghausen (ots)

Bottrop:

Auf der Horster Straße im Stadtteil Boy wollten unbekannte Täter am Dienstagabend in ein Wohnhaus einbrechen. Die Täter hatten bereits ein Katzennetz vom Balkon entfernt und hebelten dann an der Balkontür. Dabei wurden sie offensichtlich gestört, so dass sie flüchteten.

Auf der Lindhorststraße wurde am Dienstag in ein Wohnhaus eingebrochen. Die unbekannten Täter hebelten zwei Fenster auf und durchsuchten dann die Räume nach Diebesgut. Die Einbrecher konnten Bargeld erbeuten und flüchten.

Dorsten:

Im Stadtteil Hervest wurden in der Nacht auf Mittwoch mehrere Autos aufgebrochen: Auf der Ellerbruchstraße war ein schwarzer 3er BMW betroffen. Die unbekannten Täter schlugen eine Seitenscheibe ein und bauten das Navigationsgerät aus. Auch auf dem Holtrichtersweg wurde ein schwarzer 3er BMW aufgebrochen. Die unbekannten Täter schlugen eine Scheibe ein und nahmen das Lenkrad mit. Auf der Emingstraße hatten es unbekannte Täter auf einen schwarzen Mercedes CLS abgesehen. Nachdem eine Scheibe eingeschlagen wurde, bauten die Täter das Lenkrad aus. Außerdem nahmen sie einen Kinderwagen, eine Reisetasche und Bargeld aus dem Wagen mit.

Herten:

Auf dem Selmshof konnte am Dienstagabend ein Einbruch gerade noch so verhindert werden. Ein Bewohner hatte verdächtige Geräusche gehört und daraufhin laut gerufen und das Licht eingeschaltet. Das hat die Täter offensichtlich abgeschreckt, so dass sie geflüchtet sind. Eine Beschreibung der mutmaßlichen Einbrecher liegt nicht vor.

In der Nacht zu Mittwoch brachen unbekannte Täter in ein Schulgebäude auf der Bismarckstraße ein. Sie öffneten mehrere Klassenräume und nahmen Sportkleidungsstücke mit.

Oer-Erkenschwick:

Auf der Klein-Erkenschwicker-Straße wollten in der Nacht auf Mittwoch zwei unbekannte Täter in eine Tankstelle einbrechen. Eine Zeugin hörte gegen 1 Uhr verdächtige Geräusche und schaute daraufhin nach. Dabei erkannte sie zwei Männer, die von der Tankstelle wegrannten. Beute wurde offensichtlich nicht gemacht. Die beiden Tatverdächtigen werden wie folgt beschrieben: männlich, etwa 1,75m groß, schlank, dunkle Haare. Einer der Männer soll einen blaue Jeans getragen haben.

Recklinghausen:

Auf der Berghäuser Straße sind unbekannte Täter in der Nacht auf Mittwoch in eine Bäckerei-Filiale eingebrochen. Die Täter konnten Bargeld erbeuten und unerkannt flüchten.

Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 0800/2361 111 entgegen.

Polizeipräsidium Recklinghausen

