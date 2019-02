Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: 16-Jähriger wird bei Unfall verletzt

Recklinghausen (ots)

Auf der Recklinghauser Straße hat es am Mittwochabend, gegen 20.15 Uhr, einen Verkehrsunfall gegeben. Ein 35-jähriger Autofahrer aus Castrop-Rauxel wollte von der Heinrich-Imig-Straße über die Kreuzung weiter auf die Lerchenstraße fahren. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem 16-jährigen Motorradfahrer aus Dortmund, der auf der Recklinghauser Straße in Richtung Dortmund unterwegs war. Der 16-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Er kam zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf 1.300 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Recklinghausen

Pressestelle

Telefon: 02361 55 1032 oder 02361 55 1033

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell