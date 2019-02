Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten: Minibagger gestohlen

Recklinghausen (ots)

In der Nacht zu Donnerstag ist von der Straße "Im Emscherbruch" ein Minibagger (rot/orange) der Marke Hitachi Xasis gestohlen worden. Der Bagger stand an einer Baustelle. Die Täter haben noch einen Anhänger zur Seite geschoben, um besser an den Bagger zu kommen. Zeugen, die in der Nacht etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich an das Fachkommissariat zu wenden (0800 2361 111).

