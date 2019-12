Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar vom 20.12.2019

Goslar (ots)

Brand in Oker

Goslar. Am Donnerstag, gegen 12.30 Uhr, wurde der Polizei ein Brand in der Straße "Am Stadtpark" in Oker gemeldet. Ein Mehrfamilienhaus geriet aus bislang unbekannter Ursache in Brand. Insgesamt gab es acht Hausbewohner, welche auch alle das Haus verlassen konnten bzw. nicht vor Ort waren. Lediglich bei einem Bewohner bestand der Verdacht einer Rauchgasvergiftung. Am Gebäude entstand Sachschaden in Höhe von ca. 350.000 EUR. Zwischenzeitlich musste eine Rundfunkdurchsage veranlasst werden, da sich schwarzer Qualm über den Stadtteil Oker legte. Die Löscharbeiten der Feuerwehr zogen sich bis in den frühen Abend hinein. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Das Haus wurde beschlagnahmt, kann auf Grund von Einsturzgefahr jedoch aktuell nicht betreten werden.

Dose Bier entwendet

Goslar. Ein 33-jähriger Mann aus Goslar wurde am Donnerstagabend dabei erwischt, wie er eine Dose Bier aus dem Regal eines Discounters am Odermarkplatz entwendete. Dem Dieb wurde ein Hausverbot ausgesprochen. Die Polizei hat ein Strafverfahren eingeleitet.

Ergänzung zur Pressemeldung "Versuchter Diebstahl" vom 16.12.2019

Goslar. Im Rahmen der Ermittlungen wurde angezeigt, dass es am 04. Oktober 2019 zum Diebstahl eines Notebooks und eines Tablets aus den Büroräumen des Hotels in der Goslarer Innenstadt kam. Der Schaden wird auf ca. 1600 EUR geschätzt. Weiterhin seien Ende April mehrere Obstkisten aus den Lagerräumen sowie ein Fernseher aus dem Bar-Bereich entwendet worden. Ob die Taten im Zusammenhang mit dem gefassten Dieb vom vergangenen Sonntag stehen, ist noch unklar.

Versuchter Einbruch in Zahnarztpraxis

Goslar. Bislang unbekannte Täter versuchten am Donnerstagabend, gegen 21.30 Uhr, in die Räumlichkeiten einer Zahnarztpraxis in der Bahnhofstraße einzudringen. Hierbei beschädigten sie ein Fenster und wurden durch einen Zeugen beobachtet, ehe sie die Flucht antraten. Der Zeuge beschrieb die Täter als ca. 180 cm groß, einer mit blonden und einer mit dunklen Haaren. Beide Personen hätten hochdeutsch gesprochen. Der Schaden wird auf ca. 500 EUR geschätzt. Weitere Hinweise zur Tat nimmt die Polizei Goslar unter 05321-339-0 entgegen.

Schlüsselbund entwendet

Goslar. Ein bislang unbekannter Täter entwendete am Donnerstag, in der Zeit von 21.00 Uhr bis 22.00 Uhr, einen Schlüsselbund mit einem Schlüssel, der an der hinteren Zugangstür eines Schnellrestaurants "Im Schleeke" steckte. Die Schlösser am Restaurant wurden noch am selben Abend ausgetauscht. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Goslar unter 05321-339-0 in Verbindung zu setzen.

Holzhausen, POK

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Goslar

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit



Telefon: 05321/339104

E-Mail: pressestelle@pi-gs.polizei.niedersachsen.de



Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell