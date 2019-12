Polizei Dortmund

POL-DO: Polizei Dortmund informiert zum Thema Einbruchsschutz

Dortmund (ots)

Immer wieder nutzen Kriminelle die Abwesenheit von Haus- und Wohnungsbesitzern aus, um an deren Hab und Gut zu gelangen. Die Dortmunder Polizei warnt deshalb: Schützen Sie sich vor Einbrechern!

Wie genau Sie das bewerkstelligen können, dazu beraten die Einbruchsschutz-Experten der Polizei jederzeit kostenfrei unter der Rufnummer 0231/132-7950.

Zusätzlich sind die Experten des Kriminalkommissariats für Kriminalprävention und Opferschutz am Dienstag (3. Dezember) mit ihrer mobilen Beratungsstelle unterwegs, um persönlich Rede und Antwort zum Thema Einbruchsschutz und Wohnungseinbruch zu stehen. Unsere Experten finden interessierte Bürgerinnen und Bürger an diesem Tag zwischen 13 und 16 Uhr im Bereich des Indu-Parks in Dortmund.

