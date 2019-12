Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung Polizeikommissariat Oberharz

Goslar (ots)

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Mittwoch, d. 18.12.2019, 14.20 Uhr, kontrollierte die Funkstreife des PK Oberharz in Clausthal einen Pkw mit Hamburger Kennzeichen. Bei der Verkehrskontrolle konnte der 51-jährige Fahrer keinen Führerschein vorlegen. Es stellte sich dann heraus, dass ihm die Fahrerlaubnis durch die Führerscheinstelle entzogen wurde. Eine anschließende Überprüfung auf Drogenkonsum verlief positiv auf Kokain, so dass die Entnahme einer Blutprobe erfolgte. /Krz.

