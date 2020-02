Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Taucher finden Tatwaffe

Erfolgreich verlief ein Taucheinsatz der Polizei am Montag in Vreden. Am 10.02.20 war es wie berichtet zu einer Messerattacke eines 18-Jährigen gekommen. Dieser hatte einen Gleichaltrigen in der Wohnung eines Freundes aufgesucht und unvermittelt auf ihn eingestochen. Bei seiner Flucht hatte der Täter das Messer in die Berkel geworfen. Taucher suchten am Dienstagmorgen einen Teil des Flusses ab. Der Tatverdächtige hatte die Ermittler zu der Stelle geführt. Schon nach circa 15 Minuten fanden die Profis das Tatmesser und stellten es als Beweismittel sicher. Hier gelangen Sie zur ursprünglichen Pressemeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/24843/4517548

