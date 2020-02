Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Einbruch in Bäckereifiliale

Rhede (ots)

Bargeld erbeuteten Einbrecher in der Nacht zum Dienstag bei einem Einbruch in eine Bäckereifiliale am Rathausplatz. Der oder die Täter hatten dazu eine Eingangstür und einen Tresor aufgebrochen. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (02871) 2990.

