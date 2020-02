Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Velen - Im Wildzaun gelandet

Velen (ots)

Ein leicht verletzter Autofahrer, ein beschädigter Wagen und ein eingedrückter Wildzaun stellen die Bilanz eines Unfalls dar, der sich am Dienstag auf der B67 in Velen ereignet hat. Ein 21 Jahre alter Autofahrer war dort gegen 05.35 Uhr in Richtung Münster unterwegs. Seinen Angaben zufolge habe ihn im Abschnitt zwischen den Abfahrten Velen und Ramsdorf ein unbekannter Pkw nach rechts von der Fahrbahn abgedrängt. Dabei soll es sich um ein dunkles Fahrzeug gehandelt haben. Zu dem Abdrängen sei es an einer Stelle gekommen, an der sich die zweispurige Richtungsfahrbahn auf eine verengt. Der entstandene Sachschaden liegt circa bei 800 Euro. Die Polizei bittet Zeugen, sich beim Verkehrskommissariat in Borken zu melden: Tel. (02861) 9000.

