POL-BOR: Stadtlohn - Kollision zwischen E-Bike und Pedelec

Stadtlohn (ots)

Leichte Verletzungen hat ein 56-jähriger Pedelecfahrer am Dienstag bei einem Verkehrsunfall in Stadtlohn davongetragen. Ein 14-jähriger Stadtlohner befuhr gegen 17.20 Uhr auf einem E-Bike den Radweg der Eschstraße in Richtung Hegebrockstraße und wollte diese überqueren. Dort kam es zum Zusammenstoß mit dem von rechtskommenden 56-Jährigen, der auf der Hegebrockstraße stadteinwärts unterwegs war. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 2.800 Euro.

