Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Einbruch in Wohnhaus

Stadtlohn (ots)

Auf den Tresor abgesehen hatten es unbekannte Täter am Dienstag in einem Wohnhaus in Stadtlohn. Die Täter hebelten zunächst gewaltsam ein Holztor auf und verschafften sich so Zugang zum Grundstück an der Marienstraße. Dort brachen sie die Terrassentür auf und machten sich an einem Tresor zu schaffen. Die Einbrecher erbeuteten Bargeld und Uhren. Die Tat fand in der Zeit zwischen 14.00 Uhr und 20.00 Uhr statt. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Ahaus entgegen: Tel. (02561) 9260.

