Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Fahrradfahrerin fährt nach Unfall weiter

Ahaus (ots)

Am Dienstag kam es an der Kreuzung Adenauerring/Vredener Dyk gegen 07.50 Uhr zu einem Verkehrsunfall, an dem eine 49 Jahre alte Autofahrerin und eine noch unbekannte Fahrradfahrerin beteiligt waren. Beide hatten zunächst den Adenauerring in derselben Richtung befahren. Als die Autofahrerin nach rechts auf den Vredener Dyk abbog, kam es zum Zusammenstoß.

Da kurz nach dem Zusammenstoß ein Rettungswagen den gleichen Weg nehmen musste, machte die Autofahrerin die Straße frei und fuhr ein Stück weiter. Die Radfahrerin ging offenbar weiter in Richtung Wüllener Straße. Die Autofahrerin wendete und kehrte zur Unfallstelle zurück (dies dauerte aufgrund der Verkehrssituation eine Weile). Die Radfahrerin traf sie dort nicht mehr an - diese wird gebeten, sich an das Verkehrskommissariat in Ahaus (02561) 9260 zu wenden.

