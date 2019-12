Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau-Epe - Pedelec gestohlen

Gronau (ots)

Ein Pedelec haben Unbekannte am Montag in Gronau-Epe entwendet. Die Besitzerin hatte das Zweirad auf dem Amtsweg an einem Geschäft verschlossen abgestellt, wo es zwischen 19.00 Uhr und 20.00 Uhr zu dem Diebstahl kam. Die Täter erbeuteten ein schwarz lackiertes Pedelec der Marke Kettler im Wert von circa 1.600 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Gronau: Tel. (02562) 9260.

