Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Motorrollerfahrer leicht verletzt

Bocholt (ots)

Leichte Verletzungen zog sich am Dienstagmorgen ein 17 Jahre alter Motorrollerfahrer aus Borken bei einem Verkehrsunfall auf dem Burloer Weg zu. Gegen 06.35 Uhr hatte er einen am Straßenrand stehenden Pkw übersehen und prallte gegen diesen. Der Rettungsdienst brachte den Jugendlichen zur Untersuchung ins Bocholter Krankenhaus. Der Unfall trug sich auf dem Teilstück zwischen dem Büningweg und der Vereinsstraße in Richtung Stadtmitte zu. #

