Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Betrunkener nötigte und beleidigte Zugbegleiter

Magdeburg (ots)

"Ich mache dich fertig!", "Ich mache dich platt!"- Ein 49-Jähriger nötigte und beschimpfte am Sonntag, den 14. April 2019, gegen 02:00 Uhr einen Zugbegleiter unter anderem mit diesen Worten und erhielt dafür von der Bundespolizei Strafanzeigen wegen Nötigung und Beleidigung. Der Beschuldigte nutzte zusammen mit seinen beiden 45-jährigen Bekannten einen Regionalexpress auf der Strecke von Halle nach Magdeburg. Das Trio besaß gültige Zugtickets, jedoch waren die Männer stark alkoholisiert und rauchten im Zug. Zudem beleidigte der 49-Jährige wiederholt den Zugbegleiter mit ehrverletzenden Worten. Der 54-jährige Zugbegleiter verließ daraufhin das Zugabteil. So teilte er später den Beamten mit - hatte er Angst, dass die Situation eskalieren würde. Auch beim Ausstieg am Magdeburger Hauptbahnhof erfolgten zahlreiche Beschimpfungen des 49-Jährigen gegenüber dem Zugbegleiter. Dieser informierte nun telefonisch die Bundespolizei. Einsatzkräfte stellten den Täter noch im Personentunnel des Magdeburger Hauptbahnhofes. Der 49-Jährige wurde zur Feststellung seiner Identität mit auf die Wache der Bundespolizei genommen. Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen konnte er die Dienststelle wieder verlassen.

