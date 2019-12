Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt-Stenern - Geschädigter nach Unfall am Krankenhaus gesucht

Bocholt-Stenern (ots)

Am Montag geriet ein 79 Jahre alter Autofahrer gegen 10.00 Uhr beim Ausparken auf dem Krankenhausparkplatz (Zufahrt von der Sauerbruchstraße) an einen anderen Pkw. Da er vor Ort keinen Schaden feststellen konnte, fuhr er nach Hause. Dort stellte er dann einen kleinen Schaden an seinem Pkw fest und meldete den Vorfall bei der Polizei. Sollte das andere Fahrzeug, welches nicht näher beschrieben werden kann, beschädigt worden sein, kann sich der Besitzer an das Verkehrskommissariat in Bocholt (02871) 2990 wenden.

