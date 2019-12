Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Südlohn-Oeding - Fahrzeuge und Werkzeug gestohlen

Südlohn (ots)

Auf zwei Transporter hatten es Unbekannte in der Nacht zum Montag in Südlohn-Oeding abgesehen. Die Täter hebelten die Tür einer Lagerhalle an der Jakobistraße auf. Aus dem Gebäude entwendeten sie zwei Fahrzeuge vom Typ Citroen Jumper. Aus mehreren weiteren dort stehenden Wagen entwendeten die Unbekannten Werkzeug. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell