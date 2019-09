Polizei Bochum

POL-BO: Alkoholisierter Bochumer (31) stürzt mit Fahrrad

Bochum (ots)

Am gestrigen 2. September, gegen 20.20 Uhr, fuhr ein 31-jähriger Bochumer in Wattenscheid mit seinem Fahrrad auf dem August-Bebel-Platz in Richtung Friedrich-Ebert-Straße. Dabei kollidierte er mit einem Haltestellenschild und stürzte. Er verletzte sich und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der Mann alkoholisiert war. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 2,42 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Das Bochumer Verkehrskommissariat 1 hat die Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:



Polizei Bochum

Marco Bischoff

Telefon: 0234 9091022

E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de

https://www.polizei.nrw.de/bochum/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell